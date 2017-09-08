В аэропорту Екатеринбурга на 16 часов задержали рейс на Кипр

Самолет должен был вылететь в пять часов вечера 8 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

В Кольцово на 16 часов задерживается рейс Екатеринбург – Ларнака.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь из уральской столицы на Кипр в 16.55 8 сентября, но затем рейс перенесли на 05.30 утра. Однако вылет не состоялся и в это время – рейс снова отложили, на этот раз на 09.30 утра 9 сентября. Сейчас идет посадка на борт.

Ранее Минтранс РФ сообщил о планах ужесточить контроль за выполнением международных чартерных рейсов. С начала осенне-зимнего расписания полетов авиакомпании будут наказывать за массовую задержку чартеров запретами на международные перелеты и отзывами допусков на такие рейсы.

Туроператоры будут заключать договоры с авиакомпаниями на фрахтование воздушных судов только после того, как Росавиация убедится, что перевозчик способен выполнить заявленный объем чартерных рейсов.

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