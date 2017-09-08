В Екатеринбурге эвакуировали медуниверситет

На место выезжали полицейские, спасатели и реанимация.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017
В Екатеринбурге утром 9 сентября эвакуировали третий учебный корпус Уральского государственного медицинского университета, сообщают в соцсетях очевидцы.
Сотрудники полиции и МЧС вывели преподавателей и студентов из корпуса, расположенного на улице Ключевской. На место также выезжали автомобили реанимации.
– В УГМУ сообщили, что заложена бомба. Всех выгнали на улицу, приехала полиция, реанимация, – сообщил очевидец Николай Заваров.
- Причиной для срочных мер стала бесхозная сумка, которую нашли утром в одном из помещений. После проверки выяснилось, что сумка не опасная. Позже за ней пришел владелец – один из студентов вуза.