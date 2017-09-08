Вице-премьер РФ Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку Russia Arms Expo

Передачу мероприятия Подмосковью он назвал ошибкой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017
Дмитрий Рогозин пообещал в следующем году начать работу над возвращением в Нижний Тагил выставки военной техники Russia Arms Expo, сообщает Ura.ru.
Рогозин прибыл в Нижний Тагил на празднование Дня танкиста и танкостроителя, который впервые прошел без выставки. Выступая на полигоне "Старатель", вице-премьер заявил, что лишить город выставки Russia Arms Expo было ошибкой и пообещал исправить ее в 2018 году. Слова Рогозина встретили аплодисментами.
- Напомним, специализированную военную выставку перенесли из Нижнего Тагила в Подмосковье в 2017 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. До этого международная выставка проходила в Нижнем Тагиле с 1999 года.