Вице-премьер РФ Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку Russia Arms Expo

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Передачу мероприятия Подмосковью он назвал ошибкой. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017 Дмитрий Рогозин пообещал в следующем году начать работу над возвращением в Нижний Тагил выставки военной техники Russia Arms Expo, сообщает Ura.ru. Рогозин прибыл в Нижний Тагил на празднование Дня танкиста и танкостроителя, который впервые прошел без выставки. Выступая на полигоне "Старатель", вице-премьер заявил, что лишить город выставки Russia Arms Expo было ошибкой и пообещал исправить ее в 2018 году. Слова Рогозина встретили аплодисментами. Напомним, специализированную военную выставку перенесли из Нижнего Тагила в Подмосковье в 2017 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. До этого международная выставка проходила в Нижнем Тагиле с 1999 года. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 09.09.2017, 16:18

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 09.09.2017, 16:18Тэги: Выставки Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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