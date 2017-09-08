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Закрытие Уралкинофеста: 36 тысяч гостей посетили II фестиваль российского кино в Екатеринбурге

Закрытие Уралкинофеста: 36 тысяч гостей посетили II фестиваль российского кино в Екатеринбурге
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
Больше всех наград получили "Аритмия" и "Турецкое седло".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Церемония закрытия II Уральского фестиваля российского кино прошла вечером в пятницу, 8 сентября, в Театре Эстрады. Как и на открытии, здесь были и красная дорожка, и местный бомонд, и звезды фильмов-участников фестиваля.
 
 
На церемонии закрытия вспомнили о самых ярких и эпичных моментах фестиваля, а также оценили все работы. При этом ни о происшествии в ККТ "Космос", ни о фильме "Матильда", из-за которого все случилось, не было сказано ни слова.
 
По данным организаторов, со 2 по 8 сентября фестиваль посетили более 36 тысяч жителей, 1200 из них посмотрели кино в виртуальных очках.
 
 
Жюри фестиваля в составе режиссера Андрея Прошкина, продюсера Натальи Ивановой, кинокритика Ларисы Малюковой, драматурга Любови Мульменко и кинооператора Юрия Райскина, выбрало лучшие фильмы из конкурсной программы, куда вошло 11 картин. Больше всех наград получили "Аритмия" и "Турецкое седло".
 
 
Конкурсная программа II-го Уральского открытого фестиваля российского кино была следующей:
 
"Аритмия". Режиссер: Борис Хлебников
"День до..." Режиссеры: А. Котт, В.Котт, А. Карпиловский, Б. Хлебников
"Жги!" Режиссер: Кирилл Плетнев
"Из Уфы с любовью" Режиссер: Айнур Аскаров
"Карп отмороженный" Режиссер: Владимир Котт
"Невод" Режиссер: Александра Стреляная
"Скоро" Режиссер: Алексей Рыбин
"Турецкое седло" Режиссер: Юсуп Разыков
"Хармс" Режиссер: Иван Болотников
"Частное пионерское-3". Режиссер: Александр Карпиловский
"Язычники". Режиссер: Лера Суркова
 
 
Гран-при фестиваля получил фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова.
Приз зрительских симпатий за короткий метр: фильм "Еду как хочу", режиссер Денис Филюков. 
Приз за лучший дебют вручен актеру Валерию Маслову за исполнение главной роли в фильме "Турецкое седло".
Приз за лучшую режиссуру достался Юсупу Разыкову за фильм "Турецкое седло". 
Награду "Лучшая женская роль" взяла Ирина Горбачева за роль в фильме "Аритмия". 
 
Награду "Лучшая мужская роль" вручили Александру Яценко за роль в фильме "Аритмия". 
 
 
Приз за лучшую операторскую работу присужден Шандору Беркеши за фильм "Хармс". 
Приз зрительских симпатий ушел фильму "Жги!", режиссер Кирилл Плетнев. 
Специальный приз жюри за сценарий к фильму "Карп отмороженный". Авторы сценария: Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин, при участии Оксаны Карас и Владимира Котта.
 
 
Диплом жюри присудили актрисе Татьяне Владимировой за роль в фильме "Язычники". Также этому кино достался диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России за авторский стоицизм в защите свободы личности. 
Приз "Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России фильму "Аритмия" за тонкое ощущение ритмов современной жизни. 
Приз лучшему продюсеру, который был учрежден впервые, вручен продюсерам Дарье Лавровой, Филиппу Брусникину, Денису Лузанову, Александру Гадалову и Юсупу Разыкову за фильм "Турецкое седло".
 
 
На закрытии Уралкинофеста показали фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта.

– Мы его поставили в программу в самый последний миг, потому что он получил главный приз фестиваля в Выборге ("Окно в Европу"). Это яркая социальная комедия с очень хорошими актерскими работами. Дебют молодого режиссера Александра Ханта, который надо обязательно смотреть, – рассказали организаторы.

 
 
Фильм оказался весьма своеобразным: про взаимоотношения в российской глубинке, про сына-гопника и много раз судимого отца, который стал "овощем" после травмы, про то, как в любом человеке есть и плохое, и хорошее, а также показал, на что могут быть способны люди, как могу сопереживать и меняться. Одну из главных ролей отлично сыграл Алексей Серебряков, а его сыном в фильме был Евгений Ткачук.
 
 
  • Напомним, открытие кинофестиваля состоялось в субботу, 2 сентября, в ККТ "Космос". Со 2 по 8 число на разных площадках показывали российские фильмы и короткометражки в рамках мероприятия.
  • Уралкинофест впервые был проведен в прошлом году. Среди гостей были Сергей Безруков, Владимир Меньшов, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, в этом году звезд было меньше.
  • Часть показов из "Космоса" была перенесена во Дворец молодежи и Театр эстрады из-за того, что мужчина на УАЗике рано утром 4 сентября врезался во входную группу ККТ, произошел пожар. Как оказалось, он протестовал против показа фильма "Матильда".

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Марина Подкорытова, 09.09.2017, 16:30
Тэги: Знаменитости, Искусство, Фото
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