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Александр Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге

Александр Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге
16+
Фото: официальный сайт Александра Поветкина
Последний визит на Урал обернулся для него скандалом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт следующий поединок в Екатеринбурге 15 декабря, сообщает ТАСС. Он будет бороться за титул Всемирной боксёрской организации WBO International.

На данный момент противник Поветкина неизвестен, бой пройдет в ДИВСе.

  • Напомним, что в декабре прошлого года Поветкин стал участником допингового скандал. Перед боем с Бермейном Стиверном в Екатеринбурге  в крови Поветкина нашли допинг
  • После этого бой с Стиверном был отменен, а новым оппонентом Поветкина стал француз Жоан Дюап.
  • Поветкин нокаутировал соперника в шестом раунде, и бой завершился досрочно.

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Олег Галимов, 09.10.2017, 14:56
Тэги: Спорт
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