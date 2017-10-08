Александр Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге

Последний визит на Урал обернулся для него скандалом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Российский боксёр Александр Поветкин проведёт следующий поединок в Екатеринбурге 15 декабря, сообщает ТАСС. Он будет бороться за титул Всемирной боксёрской организации WBO International.
На данный момент противник Поветкина неизвестен, бой пройдет в ДИВСе.
- Напомним, что в декабре прошлого года Поветкин стал участником допингового скандал. Перед боем с Бермейном Стиверном в Екатеринбурге в крови Поветкина нашли допинг
- После этого бой с Стиверном был отменен, а новым оппонентом Поветкина стал француз Жоан Дюап.
- Поветкин нокаутировал соперника в шестом раунде, и бой завершился досрочно.
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