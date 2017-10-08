Александр Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге

16+ Фото: официальный сайт Александра Поветкина

Последний визит на Урал обернулся для него скандалом. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 Российский боксёр Александр Поветкин проведёт следующий поединок в Екатеринбурге 15 декабря, сообщает ТАСС. Он будет бороться за титул Всемирной боксёрской организации WBO International. На данный момент противник Поветкина неизвестен, бой пройдет в ДИВСе. Напомним, что в декабре прошлого года Поветкин стал участником допингового скандал. Перед боем с Бермейном Стиверном в Екатеринбурге в крови Поветкина нашли допинг

После этого бой с Стиверном был отменен, а новым оппонентом Поветкина стал француз Жоан Дюап.

Поветкин нокаутировал соперника в шестом раунде, и бой завершился досрочно. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 09.10.2017, 14:56

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 09.10.2017, 14:56Тэги: Спорт Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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