Британское издание назвало «Екатеринбург Арену» «чокнутым» стадионом России

16+ Фото: Департамент информационной политики

При этом Англия была в числе претендентов на проведение ЧМ-2018. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 Авторитетное британское издание The Telegrapf создало список самых "необычных" футбольных стадионов. Рейтинг возглавил уральский стадион "Екатеринбург Арена". – Чокнутый стадион Кубка мира России с внешним стендом и самые необычные места проведения матчей, – именно так озаглавило свою статью Telegrapf. Поводом назвать бывший "Центральный" стадион "чокнутым" стали необычные боковые трибуны. – А вот и оно. Трибуны, выходящие за пределы стадиона, будут смотреть четыре матча группового отборочного этапа следующим летом. Чрезвычайно странно, – пишет издание. Стоит отметить, что Англия была в числе стран претендовавших на проведение ЧМ-2018, но FIFA выбрала местом проведения Россию. Добавим, что готовность стадиона "Екатеринбург Арена" составляет 90%.

Недавно вокруг спортивного сооружения посадили деревья. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: