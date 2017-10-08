Британское издание назвало «Екатеринбург Арену» «чокнутым» стадионом России

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Авторитетное британское издание The Telegrapf создало список самых "необычных" футбольных стадионов. Рейтинг возглавил уральский стадион "Екатеринбург Арена".
– Чокнутый стадион Кубка мира России с внешним стендом и самые необычные места проведения матчей, – именно так озаглавило свою статью Telegrapf.
Поводом назвать бывший "Центральный" стадион "чокнутым" стали необычные боковые трибуны.
– А вот и оно. Трибуны, выходящие за пределы стадиона, будут смотреть четыре матча группового отборочного этапа следующим летом. Чрезвычайно странно, – пишет издание.
Стоит отметить, что Англия была в числе стран претендовавших на проведение ЧМ-2018, но FIFA выбрала местом проведения Россию.
- Добавим, что готовность стадиона "Екатеринбург Арена" составляет 90%.
- Недавно вокруг спортивного сооружения посадили деревья.
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