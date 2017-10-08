Екатеринбург накрыло туманом

Верхние этажи высоток оказались покрыты дымкой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Утром понедельника Екатеринбург накрыл густой туман. Верхние этажи высоток оказались в белой дымке.
фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
В центре города полностью скрылась заброшенная телебашня, которую планируют сносить.
фото: Галина Исакова / "Наша Газета"
Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", туман не повлиял на расписание рейсов.
- Добавим, что на этой неделе синоптики обещают теплую погоду без осадков.
- Сегодня в уральской столице до +11 градусов тепла.
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