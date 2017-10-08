Екатеринбург накрыло туманом

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

Верхние этажи высоток оказались покрыты дымкой. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 Утром понедельника Екатеринбург накрыл густой туман. Верхние этажи высоток оказались в белой дымке. фото: Олег Галимов / "Наша Газета" В центре города полностью скрылась заброшенная телебашня, которую планируют сносить. фото: Галина Исакова / "Наша Газета" Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", туман не повлиял на расписание рейсов. Добавим, что на этой неделе синоптики обещают теплую погоду без осадков.

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, 09.10.2017, 11:35

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 09.10.2017, 11:35Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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