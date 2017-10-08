Екатеринбуржец, выбросивший с балкона щенка и котят, предстанет перед судом

Свою вину мужчина не признает.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

По данным следствия, 12 мая этого года екатеринбуржец вышел на балкон своей квартиры на третьем этаже дома на улице Новой, и сбросил вниз щенка, сообщили в областной прокуратуре. Животное погибло. Вместе с щенком мужчина выкинул нескольких котят и кролика, выживших приютили неравнодушные люди. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель".

- Была установлена личность мужчины, причастного к данному происшествию. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Местные жители сообщили сыщикам, что подозреваемый гражданин временами вел себя агрессивно, употреблял наркотики. Сам злоумышленник при опросе сотрудниками полиции вел себя неадекватно, отрицал как правонарушение, так и тот факт, что у него вообще содержались домашние животные, - рассказали в полиции.

Помимо этого, екатеринбуржец обвиняется в краже, которую он совершил в квартире своей знакомой в июле 2017 года. Вину в преступлениях мужчина не признал.