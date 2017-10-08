Екатеринбуржец, выбросивший с балкона щенка и котят, предстанет перед судом

Свою вину мужчина не признает.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который выбросил с балкона щенка породы алабай, котят и кролика.
По данным следствия, 12 мая этого года екатеринбуржец вышел на балкон своей квартиры на третьем этаже дома на улице Новой, и сбросил вниз щенка, сообщили в областной прокуратуре. Животное погибло. Вместе с щенком мужчина выкинул нескольких котят и кролика, выживших приютили неравнодушные люди. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель".
- Была установлена личность мужчины, причастного к данному происшествию. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Местные жители сообщили сыщикам, что подозреваемый гражданин временами вел себя агрессивно, употреблял наркотики. Сам злоумышленник при опросе сотрудниками полиции вел себя неадекватно, отрицал как правонарушение, так и тот факт, что у него вообще содержались домашние животные, - рассказали в полиции.
Помимо этого, екатеринбуржец обвиняется в краже, которую он совершил в квартире своей знакомой в июле 2017 года. Вину в преступлениях мужчина не признал.
- Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд. За убийство щенка обвиняемому грозит до одного года исправительных работ либо ограничения свободы, за кражу - заключение на срок до шести лет.