Экс-директора интерната на Ляпустина осудили за выпавшего из окна ребенка

Женщине назначили условный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-директору скандально известного интерната на Ляпустина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, женщину признали виновной в том, что из-за нее пятилетний ребенок выпал из окна.

Инцидент случился 6 ноября 2015 года в тихий час. Детей готовили ко сну, и один из них выпал из окна. Ребенок получил травмы. Экс-директора признали виновной по статье "Халатность" – по версии следствия, она не нанимала нужное количество воспитателей, и за детьми было некому приглядывать.

– Также на окнах в интернате отсутствовали фрамуги и форточки, и проветривать комнаты приходилось, полностью открывая створки окон, – добавили в пресс-службе СКР.

Женщине назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей был открыт 2 ноября 1960 года.

Дом-интернат на улице Ляпустина получил скандальную известность после того, как в СМИ прошла информация об истязании детей сотрудниками учреждения.

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