Жители Екатеринбурга смогут сдать на утилизацию старые градусники, батарейки и компьютеры

Пункты располагаются в каждом районе города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Передвижные пункты приема опасных отходов от горожан заработали на территории каждого района Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

Они принимают ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры, использованные химические источники тока и компьютерную технику.

Только за сентябрь специалисты собрали около 100 килограмм отходов I-IV класса опасности, в том числе 91 700 ртутных ламп.

Также в рамках Года экологии в городе работают два пункта прима утилизации ртутьсодержащих отходов и химических источников тока по адресам: улица Пушкина, 9а (офис 210) и улица Альпинистов, 57а.

График работы мобильных пунктов в октябре.

Орджоникидзевский район:

06.10.2017 по адресу: улица Шефская 107 (ТЦ "Касторама") с 10.00 до 14.00;

21.10.2017 по адресу: улица Кировоградская, 101а (у входа в парк Победы) с 14.00 до 18.00;

24.10.2017 по адресу: улица Шефская 107 (ТЦ "Касторама") с 14.00 до 18.00.

Кировский район:

14.10.2017 по адресу: улица Высоцкого, 14 (КОСК "Россия") с 10.00 до 14.00.

20.10.2017 по адресу: улица Сулимова, 50 (ТРЦ "Парк Хаус") с 14.00 до 18.00;

23.10.2017 по адресу: улица Высоцкого, 14 (КОСК "Россия") с 14.00 до 18.00.

Железнодорожный район:

09.10.2017 по адресу: улица героев России, 2 (площадка у ТЦ) с 14.00 до 18.00;

13.10.2017 по адресу: улица Техническая, 19 ("Таганский ряд") с 10.00 до 14.00;

25.10.2017 по адресу: улица Техническая, 19 ("Таганский ряд") с 14.00 до 18.00.

Чкаловский район:

06.10.2017 по адресу: улица Шварца, 17 (ТЦ "Дирижабль") с 10.00 до 14.00;

21.10.2017 по адресу: улица Грибоедова, 13 с 14.00 до 18.00;

23.10.2017 по адресу: улица Шварца, 17 (ТЦ "Дирижабль") с 14.00 до 18.00;

13.10.2017 по адресу: улица Большакова, 90 (КРК "Уралец") с 14.00 до 18.00;

25.10.2017 по адресу: улица Амундсена, 65 (ТРЦ "КИТ") с 10.00 до 14.00.

Ленинский район:

09.10.2017 по адресу: улица Амундсена, 65 (ТРЦ "КИТ") с 10.00 до 14.00;

13.10.2017 по адресу: улица Большакова, 90 (КРК "Уралец") с 14.00 до 18.00;

25.10.2017 по адресу: улица Амундсена, 65 (ТРЦ "КИТ") с 10.00 до 14.00.

Октябрьский район:

14.10.2017 по адресу: улица Тверитина, 45 (ТК "Максидом") с 10.00 до 14.00;

24.10.2017 по адресу: Сибирский тракт (дублер), 2 (ТРК "Комсомолл") с 14.00 до 18.00;

28.10.2017 по адресу: улица Тверитина, 45 (ТК "Максидом") с 14.00 до 18.00.

Верх-Исетский район:

15.10.2017 по адресу: улица Металлургов, 87 (ТРК "МЕГА") с 14.00 до 18.00;

20.10.2017 по адресу: улица Репина, 94 (ТРЦ "Радуга парк") с 10.00 до 14.00;

28.10.2017 по адресу: улица Репина, 94 (ТРЦ "Радуга парк") с 14.00 до 18.00.

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