Обвиняемому в покушении на экс-главу УМВД Екатеринбурга грозит 11 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Олега Дудко также 2 года ограничения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Прокурор запросил для Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство бывшего главы екатеринбургского УМВД Бориса Тимониченко, 11 лет колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.
В отношении Дудко возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение убийство по найму", "Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств".
По данным следствия, между сожительницей Дудко, которая работает арбитражным управляющим, произошел конфликт с исполнительным директором одной из уральских компаний. Дудко, узнав об этом, сжег иномарку, которая принадлежала супруге исполнительного директора. Для этого обвиняемый следил за автомобилем с февраля по апрель 2015 года, а затем поджег его во дворе дома на улице 8 Марта.
Покушение на Тимониченко произошло рано утром 19 февраля 2016 года. Дудко, по версии следствия, 2 года выслеживал бывшего главу городского УМВД. В подъезде дома на Ботанике он подкараулил Тимониченко и выстрелил в него из самодельного пистолета. Похитив вещи раненого Тимониченко, обвиняемый скрылся. Пуля, однако, не задела жизненно важные органы, Тимониченко остался жив и смог опознать стрелявшего.
- Уголовное дело передано в суд. Дело в отношении подельника Дудко Игоря Казакова выделено в отдельное производство, так как Казаков заключил досудебное соглашение. Помимо 11-летнего заключения, гособвинитель запросил для Дудко два года ограничения свободы.