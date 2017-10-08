Обвиняемому в покушении на экс-главу УМВД Екатеринбурга грозит 11 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Олега Дудко также 2 года ограничения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В отношении Дудко возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение убийство по найму", "Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств".

По данным следствия, между сожительницей Дудко, которая работает арбитражным управляющим, произошел конфликт с исполнительным директором одной из уральских компаний. Дудко, узнав об этом, сжег иномарку, которая принадлежала супруге исполнительного директора. Для этого обвиняемый следил за автомобилем с февраля по апрель 2015 года, а затем поджег его во дворе дома на улице 8 Марта.