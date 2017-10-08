«Пили сырую воду»: в Роспотребнадзоре рассказали о массовом заболевании менингитом в Цыганском поселке Екатеринбурга

В классах, где учились дети, ввели карантин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал новые подробности массового заболевания детей в Цыганском поселке Екатеринбурга.
– Медицинскими работниками проводится ежедневный опрос и осмотр контактных в очагах с целью активного выявления заболевших, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Сейчас все заболевшие находятся в ГКБ № 40. Диагноз "энтеровирусная инфекция" поставлен 26 заболевшим: 21 случай – менингита, 5 случаев герпангина. Основные симптомы заболевания – головная боль, сыпь, сыпь зева и температура.
- Причиной инфицирования стало употребление сырой воды из скважин, отсутствие в домах канализации и несоблюдение личной гигиены.
- В классах, где учились дети, ввели карантин.