Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 13 октября

На протяжении всей рабочей недели в городе будет облачно, но без осадков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Предстоящая рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга отсутствием дождей. По информации Гидрометцентра России, в городе ожидается переменная облачность, но без осадков.
В понедельник, 9 октября, днем до +11.
Во вторник, 10 октября, ночью +3, днем +11.
В среду, 11 октября, ночью похолодает до +1, днем +10.
В четверг, 12 октября, ночью +1, днем +9.
В пятницу, 13 октября, ночью +3, днем до +9.
- Стоит добавить, что в конце прошлой недели МЧС предупредило о резком усилении ветра в регионе. Его порывы могут достигать 15-17 м/с.
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