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Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 13 октября
08:13, сегодня
Без прав, превысил скорость, столкнулся с машиной ГИБДД: 23-летний парень заработал 8 протоколов за раз
19:53, 08.10.2017
Самолет из Дубая не смог приземлиться в Екатеринбурге, а рейс в Грецию задержался на шесть часов
19:43, 08.10.2017
В тройном ДТП под Каменском-Уральским два человека получили тяжелые травмы, один погиб
18:45, 08.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
На трассе под Екатеринбургом 40 машин облили битумом
17:29, 08.10.2017
Мэр Сысерти предложил отапливать город биткоинами
16:50, 08.10.2017
В честь дня рождения комментатору Дмитрию Губерниеву подарили торт с Шипулиным
16:05, 08.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Собаку-робота с искусственным интеллектом начнут продавать в 2018 году
15:15, 08.10.20171
В Екатеринбурге затопило два этажа торгового центра "Парк Хаус"
14:29, 08.10.2017
Перебегала пути и попала под трамвай: на ВИЗе женщина могла погибнуть на рельсах по своей вине
13:47, 08.10.2017
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
На трассе под Екатеринбургом "Мерседес Бенц" сбил пешехода, который внезапно выскочил под колеса
12:53, 08.10.2017
Семья из Нижнего Тагила собирала деньги на лечение ребенка, а теперь живет в Майами
12:02, 08.10.2017
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11:17, 08.10.2017
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10:39, 08.10.20171
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10:39, 08.10.2017
Из-за нарушившего на переезде правила Nissan X-Trail пришлось останавливать пассажирский поезд
09:40, 08.10.2017
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До конца выходных в Екатеринбурге будет пасмурно
18:50, 07.10.2017
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18:12, 07.10.20171
Полиция задержала главу екатеринбургского штаба Навального
16:55, 07.10.2017
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12:58, 07.10.20171
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12:19, 07.10.2017
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18:45, 06.10.2017
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Без "билета" домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018
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Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних
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Свердловская область попала в семерку регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей
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15:15, 06.10.2017
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15:14, 06.10.2017
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В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы
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11:53, 06.10.2017
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10:45, 06.10.2017
Свердловчанин получил реальный срок за вождение в пьяном виде
10:27, 06.10.2017

Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 13 октября

Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 13 октября
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
На протяжении всей рабочей недели в городе будет облачно, но без осадков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Предстоящая рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга  отсутствием дождей. По информации Гидрометцентра России, в городе ожидается переменная облачность, но без осадков.

В понедельник, 9 октября, днем до +11.

Во вторник, 10 октября, ночью +3, днем +11.

В среду, 11 октября, ночью похолодает до +1, днем +10.

В четверг, 12 октября, ночью +1, днем +9.

В пятницу, 13 октября, ночью +3, днем до +9.

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Олег Галимов, 09.10.2017, 08:13
Тэги: Погода
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