Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 13 октября

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

На протяжении всей рабочей недели в городе будет облачно, но без осадков. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 Предстоящая рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга отсутствием дождей. По информации Гидрометцентра России, в городе ожидается переменная облачность, но без осадков. В понедельник, 9 октября, днем до +11. Во вторник, 10 октября, ночью +3, днем +11. В среду, 11 октября, ночью похолодает до +1, днем +10. В четверг, 12 октября, ночью +1, днем +9. В пятницу, 13 октября, ночью +3, днем до +9. Стоит добавить, что в конце прошлой недели МЧС предупредило о резком усилении ветра в регионе. Его порывы могут достигать 15-17 м/с. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 09.10.2017, 08:13

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 09.10.2017, 08:13Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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