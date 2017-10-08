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«С детства мечтала играть в УГМК»: новая нападающая клуба Раиса Мусина поделилась мнением о команде, капитане и тренере

"С детства мечтала играть в УГМК": новая нападающая клуба Раиса Мусина поделилась мнением о команде, капитане и тренере
16+
Фото: БК УГМК
В финале юношеского чемпионата мира по баскетболу 19-летняя Раиса стала самым результативным игроком матча.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В нынешнем сезоне состав екатеринбургской баскетбольной команды существенно изменился за счет новичков.

После того, как в конце июля женская сборная России впервые за 28 лет победила в юношеском чемпионате мира по баскетболу, 19-летняя нападающая Раиса Мусина, что называется "проснулась знаменитой". Хотя у девушки уже был солидный список спортивных наград, победа в финале этого турнира над американками, до этого удерживающими титул  семь лет подряд, сразу вознесла Раису в статус восходящей звезды женского баскетбола. В том матче Мусина (капитан команды. – Прим.авт.), стала самым результативным игроком, набрав 33 очка.

"Мы бились за страну и за родных"

Фото: fiba.com.

– В тот день у вас было ощущение, что вы идете на битву?

– Да, конечно, мы шли бороться. Для некоторых игроков это был матч-реванш, потому что два года назад мы проиграли в финале. Остался осадок, ведь мы были близко, но не взяли эту вершину. Все девчонки были настроены на игру, но сильно переживали, ведь мы бились не только за себя и за медали, но и за страну и родных.

–А что за история с плакатом была на турнире?

– Тренеры нам дали чистый лист ватмана, на котором каждая из нас написала, за кого и за что будет биться в финальном матче. Он висел  в раздевалке, мы смотрели на него перед игрой и в перерывах. Это был психологический ход наших тренеров, который на нас очень подействовал.

Фото: russiabasket.ru

– А вы что написали?

– Я как капитан писала слова, связанные с командой, что у нас может не быть другого такого шанса.

"Это самая сильная команда Европы"

Фото: БК УГМК

– Что вам, как москвичке, бросилось в глаза, когда вы переехали в Екатеринбург?

– Я здесь бывала и раньше. Мне нравится Екатеринбург, он намного меньше Москвы, и я считаю его более удобным и уютным городом. Хотя от Москвы он отличается не сильно, в том плане, что здесь есть все, что нужно для жизни. Маникюр, например (смеется).

Фото: из личного архива Раисы Мусиной

– То есть после Москвы Екатеринбург провинцией не кажется?

– Нет, конечно, смотрите какие высотки (показывает на башню "Исеть". – Прим. авт.).

Фото: Евгений Стоянов

– Помните, когда в первый раз довелось встретиться с УГМК на паркете?

– Да, конечно. Мне было 16 лет, мы с командой приехали в Екатеринбург на "Кубок УГМК",  в ДИВСе была потрясающая атмосфера. Очень здорово было в 16 лет начать играть в Премьер-лиге. Когда я играла против УГМК, то с нетерпением ждала, чтобы выйти на площадку. Можно сказать, что это была мечта детства – играть против такого именитого клуба. Для меня это всегда была самая сильная команда Европы. Теперь я здесь, в Екатеринбурге.

"Это "золото" будет наше!"

– Когда принимали предложение от клуба, не было страха "затеряться" среди мировых звезд уральской команды, как Таурази или Грайнер?

–Некоторые говорят, что в такой команде можно потеряться и не получить много игрового времени, но у меня такого страха нет. Все ведь зависит от самого игрока и от большого труда на тренировках. Я считаю большой удачей и жизненным опытом быть в такой именитой команде, когда ты играешь с такими звездами, которые уже прошли тот жизненный путь, который ты только начинаешь.

– Дайана Таурази (капитан УГМК. – Прим. авт.) – довольно эмоциональный человек и несомненный лидер. Как у вас с ней складываются отношения?

– Пока я с ней близко не знакома. Но к Дайане я отношусь с большим уважением. Моя сестра когда-то играла с ней в одной команде, поэтому я знаю о ней. Играть против Дайаны Таурази очень нелегко. Она демонстрирует атлетичный, агрессивный баскетбол, и если ты ей забил, то она сделает все, чтобы этого больше не произошло.

– А вы сами можете играть жестко, если это требуется?

– Думаю, каждый игрок это может делать, игра ведь непредсказуема (улыбается).

– В финале ЧМ с американками много подобных моментов было?

– Это борьба за медали и то, к чему мы шли. Я помню, в конце меня очень разозлил один момент. Мы выигрывали, а тренер команды США начал кричать свои девчонкам на английском: "Это "золото" наше, мы – лучшие!" Помню, как меня это задело, я тогда подумала: "Нет! Оно будет наше!"

Уроки польского

– Олаф Ланге будет совмещать пост главного тренера сборной России  и УГМК. Это может как-то сказаться на результатах команды?

Фото: БК УГМК

– Мне нравится этот тренер, он помогает игрокам развиваться: изменить бросок, тактику. Ты узнаешь что-то новое и растешь. Мне кажется, что совмещение двух постов, ему не помешает, потому, что когда идет работа с национальной сборной, то в клубной наступает перерыв. Он хороший специалист и  сможет помочь сборной России.

– Кстати, вы с ним через переводчика общаетесь?

– Нет, разговариваем на английском.

– Хорошо им владеете?

– Ну, не прямо perfect (смеется), но владею, да.

– Слышал, вы еще и польский знаете.

– У меня сестра со своей семьей 7 лет живет в Польше. Я там часто бываю. Ну и как-то этот язык мне сам дался. Я быстро начала на нем разговаривать. Сейчас я совершенствую его, чтобы правильно употреблять окончания.

"Пока не все получается"

– Вы в команде недавно и можете посмотреть свежим взглядом. Чего УГМК пока еще не хватает?

– У этой команды есть все!

– Но все-таки?

– В этом сезоне в команду пришло много новых игроков, и мы еще не сыгранны, поэтому на данном этапе у нас не все получается.

– Почему, на ваш взгляд, команда впервые с 2010 года не выиграла "Кубок УГМК"?

– Вы такие тяжелые вопросы задаете (улыбается). Как я уже говорила, в команду пришло много новых игроков. На том этапе нам немного не хватило "физики", и мы были не так сыгранны. Нам нужно немного времени, чтобы отточить наши командные взаимодействия.

– Вы были капитаном молодежной сборной. А при необходимости могли бы стать капитаном в УГМК, если бы это потребовалось?

– Я молода для этого. На этом посту должны быть более опытные игроки. У нас два капитана Дайана Таурази и Ольга Артешина.  Ольга очень опытный игрок, она уже 9 лет выступает за УГМК и знает всю систему.

– Какие планы на будущее?

– Пока только Екатеринбург. У меня контракт на три года.

– А сами бы хотели еще остаться?

– Да, но это будет зависеть от клуба.

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Евгений Стоянов, 09.10.2017, 20:46
Тэги: Фото, Интервью, Женщины
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