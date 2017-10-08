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Слепой экскурсовод из Екатеринбурга сорвал овации зрителей на «Первом канале»

Слепой экскурсовод из Екатеринбурга сорвал овации зрителей на "Первом канале"
16+
Фото: страница Владимира Васкевича "ВКонтакте"
Под впечатлением остался и ведущий шоу Леонид Якубович.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Вечером 8 октября в эфире "Первого канала" вышел новый выпуск шоу "Я могу" с Леонидом Якубовичем. Одним из героев передачи стал слепой путешественник из Екатеринбурга Владимир Васкевич.

Уралец продемонстрировал феноменальную память и знание географии, за что в итоге получил 50 тысяч рублей.

Васкевич показал Якубовичу и всем телезрителям, что ему не нужен навигатор, чтобы доехать из пункта А в пункт B.

Вместе с известным телеведущим Владимир сел в желтый запорожец и назвал все промежуточные пункты между направлениями Москва – Санкт-Петербург, Иркутск – Севастополь, Сочи – Казань, Екатеринбург – Москва.

После этого потрясенный Якубович вынес чемоданчик с деньгами и вручил их Васкевичу под аплодисменты из зала.

  • За свою жизнь молодой путешественник из Екатеринбурга побывал во всех европейских столицах и много путешествовал по России.
  • Сейчас Владимир занимается проведением экскурсий "в темноте".

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Олег Галимов, 09.10.2017, 13:25
Тэги: Новости
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