Обновление ждет комплекс зданий на улице Свердлова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В Екатеринбурге отреставрируют сталинские дома на улице Свердлова. Свердловское Управление по охране и использованию объектов культурного наследия провело обследование дома № 58.

Эксперты, проводившие экспертизу дома, который является памятником и одновременно жилым помещением, пришли к выводу, что состояние здания нормальное и работоспособное. При этом дом нуждается в обновлении фасадов и перепланировке нескольких помещений, результатом которой станет объединение комнат в один зал.

После реставрации на первом этаже дома разместится торговая точка, которая присоединится к уже расположенным в доме различным магазинам.

Комплекс из десяти пятиэтажек на Свердлова и здания института НИИ "Гипротранс" построили в 50-х годах прошлого века.

Реставрация домов призвана сохранить объекты культурного наследия на улице Свердлова, которые оказались поблизости от строительной зоны будущего жилого комплекса "Екатерининский парк".

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