В Екатеринбурге установят баннеры с перепиской семьи Николая II

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
С сегодняшнего дня на улицах Екатеринбурга начнут устанавливать баннеры с цитатами из переписки семьи Николая II.
фото: Екатеринбургская епархия
Подобные вывески уже смогли увидеть москвичи, теперь очередь за уральцами.
фото: Екатеринбургская епархия
– Сегодня в общественном пространстве недостаёт правдивой информации о жизни святых царственных страстотерпцев. Как они жили, какими были их взаимоотношения внутри семьи и с подданными.
Почему они являются идеалом семьи, какими были отношения царственной четы, как им удалось сохранить и пронести через десятилетия совместной жизни свою любовь, чего мы не знаем из того, что позволило бы нам гордиться этой семьей и уверенно называть их своими национальными героями? – заявили в пресс-службе епархии.
В октябре на улицах Екатеринбурга разместят около 50 афиш.
Это одна из составляющих информационной кампании о царской семье, которая стартует 14 октября, к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы.
- Добавим, что 26 октября в кинопрокат выйдет фильм Алексея Учителя "Матильда", в котором будет показана жизнь Николая II до брака.
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