В Екатеринбурге установят баннеры с перепиской семьи Николая II

Просветительская компания уже зарекомендовала себя на улицах столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

С сегодняшнего дня на улицах Екатеринбурга начнут устанавливать баннеры с цитатами из переписки семьи Николая II.

фото: Екатеринбургская епархия

Подобные вывески уже смогли увидеть москвичи, теперь очередь за уральцами.

фото: Екатеринбургская епархия

– Сегодня в общественном пространстве недостаёт правдивой информации о жизни святых царственных страстотерпцев. Как они жили, какими были их взаимоотношения внутри семьи и с подданными.

Почему они являются идеалом семьи, какими были отношения царственной четы, как им удалось сохранить и пронести через десятилетия совместной жизни свою любовь, чего мы не знаем из того, что позволило бы нам гордиться этой семьей и уверенно называть их своими национальными героями? – заявили в пресс-службе епархии.