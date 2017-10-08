В Нижнем Тагиле позеленело водохранилище

Жуткие кадры и видео снял общественник Андрей Волегов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Общественный деятель Андрей Волегов заснял, во что превратился берег Черноисточинского водохранилища. Пруд, из которого добывают питьевую воду для Нижнего Тагила, позеленел.

фото: Андрей Волегов

– Зеленые волны пучины "морской" так хлещут о берег, что Ой-е-е-ей! Черноисточинский пруд Свердловской области, на плотине, сегодня. Пруд, из которого подают воду для питьевых нужд населению города Нижнего Тагила.

Тагильчане! Чистой воды вам и чистого воздуха! Тогда и здоровье будет! А было бы здоровье, и остальное будет! – написал Андрей Волегов у себя на странице "ВКонтакте".