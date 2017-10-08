В Нижнем Тагиле позеленело водохранилище

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Общественный деятель Андрей Волегов заснял, во что превратился берег Черноисточинского водохранилища. Пруд, из которого добывают питьевую воду для Нижнего Тагила, позеленел.
фото: Андрей Волегов
– Зеленые волны пучины "морской" так хлещут о берег, что Ой-е-е-ей! Черноисточинский пруд Свердловской области, на плотине, сегодня. Пруд, из которого подают воду для питьевых нужд населению города Нижнего Тагила.
Тагильчане! Чистой воды вам и чистого воздуха! Тогда и здоровье будет! А было бы здоровье, и остальное будет! – написал Андрей Волегов у себя на странице "ВКонтакте".
фото и видео: Андрей Волегов
- Напомним, что летом этого года стало известно, что "Водоканал" Нижнего Тагила загрязнял Черноисточинское водохранилище.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!