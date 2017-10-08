В следующем году Екатеринбург не получит денег на строительство второй ветки метро

Область ответила на запрос депутата Госдумы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

У Свердловской области нет возможности участвовать в финансировании проектных работ по строительству второй линии метро в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном ответе на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, опубликованном на странице депутата в "Фейсбуке".

Область сможет выделить средства только после того, как будут найдены инвесторы для ее строительства. Ответ от имени правительства области подписан первым замгубернатора региона Владимиром Тунгусовом.

Напомним, ранее Андрей Альшевских предлагал региону выделить в 2018 году один миллиард рублей на проектирование второй ветки метро.

Ранее НАША писала, что бизнесмен из Санкт-Петербурга предлагал построить метро в уральской столице за счет своих личных средств, однако ему было отказано.

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