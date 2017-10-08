В Свердловской области при строительстве домов для сирот похитили 2 миллиона рублей

16+ Фото: прокуратура Свердловской области

Возбуждено уголовное дело. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017 В Краснотурьинске при строительстве жилья для сирот похитили 2 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре. Во время прокурорской проверки выяснилось, что руководство компании-застройщика "Стройреконструкция" предоставило для оплаты в Фонд жилищного строительство акты о выполненных работах стоимостью более 2 миллионов рублей. Однако при этом работы, на которые выделялись бюджетные средства, фактически выполнены не были. - В частности, не были окончательно завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок, однако работы по недостоверным актам были оплачены, - сообщили в ведомстве. По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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