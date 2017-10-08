В Свердловской области при строительстве домов для сирот похитили 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
В Краснотурьинске при строительстве жилья для сирот похитили 2 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что руководство компании-застройщика "Стройреконструкция" предоставило для оплаты в Фонд жилищного строительство акты о выполненных работах стоимостью более 2 миллионов рублей. Однако при этом работы, на которые выделялись бюджетные средства, фактически выполнены не были.
- В частности, не были окончательно завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок, однако работы по недостоверным актам были оплачены, - сообщили в ведомстве.
- По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".