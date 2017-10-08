В Свердловской области у виновника ДТП арестовали машину и шесть охотничьих ружей

Мужчина отказался возмещать ущерб от аварии, который суд оценил в 300 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

В Ивделе приставы арестовали у виновника автомобильной аварии шесть охотничьих ружей за отказ возместить ущерб, причиненный в результате ДТП, сообщили в УФССП по Свердловской области.

Мужчина спровоцировал аварию, в которой пострадал водитель другой машины. Суд оценил нанесенный ущерб в 300 тысяч рублей, однако виновник ДТП отказался выплачивать деньги. Приставы установили, что мужчина владеет шестью охотничьими ружьями и автомобилем ГАЗ-66, который должник безуспешно пытался спрятать.

Приставы арестовали и оружие, и машину. Теперь, если должник не выплатит всю сумму, его имущество продадут на торгах, а прибыль перечислят взыскателю.