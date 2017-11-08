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Автобус со школьниками из Екатеринбурга врезался в КамАЗ под Ярославлем

Автобус со школьниками из Екатеринбурга врезался в КамАЗ под Ярославлем
16+
Фото: 76.mchs.gov.ru
Пострадали 16 детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В салоне автобуса ехали 45 человек, из них 38 - дети. Пострадали 16 школьников и водитель автобуса, сообщает Ura.ru. Тех, кто не пострадал, забрал другой автобус, их доставили в кафе, где детей осмотрят врачи. Авария произошла по пути в Москву, автобус совершал тур по "Золотому кольцу". На место аварии выезжали 8 спасателей, на участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. К делу подключились власти Свердловской области.
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Маша Шмурыгина, 09.11.2017, 00:38
Тэги: ДТП, Дети
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