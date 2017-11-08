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Болельщики будут ездить бесплатно на городском транспорте Екатеринбурга во время ЧМ-2018

Болельщики будут ездить бесплатно на городском транспорте Екатеринбурга во время ЧМ-2018
16+
Фото: vk.com/rossiya2018
Такое решение приняла Общественная палата.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Футбольные фанаты смогут пользоваться общественным транспортом Екатеринбурга бесплатно во время чемпионата мира по футболу. Решение приняли члены Общественной палаты на заседании, которое состоялось сегодня, 9 ноября, сообщает 66.ru.
 
С инициативой организовать бесплатный проезд для болельщиков в дни матчей ЧМ-2018 выступила представитель комитета  по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. Не все члены Общественной палаты поддержали предложение, так, Екатерина Петрова отметила, что таких привилегий нет даже у льготников. 
 
Каждый, кто приобрел билет на ЧМ-2018, должен оформить паспорт болельщика. Он дает право бесплатно проехать из одного города в другой, если они являются организаторами чемпионата, и в общественном транспорте всех видов, а также в электричках и аэроэкспрессах. 
 
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Маша Шмурыгина, 09.11.2017, 20:40
Тэги: Общественный транспорт, ЧМ-2018
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Горожанин09 ноября 2017, 21:42
наши пенсионеры за все заплатят
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