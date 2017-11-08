Болельщики будут ездить бесплатно на городском транспорте Екатеринбурга во время ЧМ-2018

Такое решение приняла Общественная палата.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Футбольные фанаты смогут пользоваться общественным транспортом Екатеринбурга бесплатно во время чемпионата мира по футболу. Решение приняли члены Общественной палаты на заседании, которое состоялось сегодня, 9 ноября, сообщает 66.ru.

С инициативой организовать бесплатный проезд для болельщиков в дни матчей ЧМ-2018 выступила представитель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. Не все члены Общественной палаты поддержали предложение, так, Екатерина Петрова отметила, что таких привилегий нет даже у льготников.

Каждый, кто приобрел билет на ЧМ-2018, должен оформить паспорт болельщика. Он дает право бесплатно проехать из одного города в другой, если они являются организаторами чемпионата, и в общественном транспорте всех видов, а также в электричках и аэроэкспрессах.