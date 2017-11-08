Большинство детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, сегодня отправятся в Екатеринбург

В больнице останется только один ребенок. К нему выехала мама.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Напомним, авария произошла 8 ноября рядом с населенным пунктом Деболовское под Ярославлем. Автобус, в котором ехали 38 школьников из Екатеринбурга, столкнулся с грузовиком HOWO. Предположительно, авария произошла по вине водителя большегруза, не уступившего дорогу.

Дети серьезных травм в ходе случившегося не получили. Основной удар пришелся на дверь водителя автобуса (позже он умер в больнице). Всего были госпитализированы 17 человек, из них 15 – дети.

Учащиеся из 120, 200 и 202 школ Екатеринбурга, в возрасте от 13 до 16 лет, отправились в путешествие по Золотому кольцу.

– В поездку отправились ученики, признанные наиболее активно путешествующими по стране. Поездка была наградой, – пояснили в одной из школ, учащиеся из которой находились в автобусе.

В мэрии отметили, что 9 ноября большинство детей отправится домой.

– Сегодня здоровые ребята и те, кого медики выпишут из больницы, в 15.00 выедут в Москву, откуда поездом вернутся в Екатеринбург. Решены вопросы с транспортом, питанием и сопровождением несовершеннолетних. Предполагается, что состояние здоровья не позволит выписать только одного ребенка, к нему вылетела мама, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

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