Депутат из Красноуфимска, которого обвиняют в подглядывании за женщинами в туалете, будет судиться со СМИ

Руководитель МУПа утверждает, что на видео изображен не он.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Прокуратура Красноуфимска утвердила обвинительное заключение в отношении директора МУП "Энергосервис" и депутата местной городской думы Андрея Мерзлякова. Его заподозрили в подглядывании за женщинами. По версии следствия, народный избранник установил экшн-камеру в женском туалете предприятия.

Мы связались с Андреем Мерзляковым, чтобы узнать считает ли он себя виновным и действительно ли он установил камеру.

– Меня оклеветали, и я буду подавать на СМИ в суд, – заявил директор МУПа в разговоре с НАШЕЙ.

Установку камеры депутат подтвердил, однако, факт того, что именно он запечатлен на видео, народный избранник отрицает.

– На этом видео видно, что это не я, а какой-то другой человек. Даже следователи это заметили, – комментирует Мерзляков.

Депутат подтвердил, что информация о том, что камера была установлена с целью поймать сотрудника, якобы передающего секретные данные конкурентам компании – верна. Но рассказать почему был выбран именно такой способ поимки "шпиона", а также кто запечатлен на видео депутат отказался, сославшись на тайну следствия.

Отметим, что следователи считают вину подозреваемого доказанной.

– В ходе осмотра видеозаписи, в рамках следственных мероприятий, было обнаружено лицо самого злоумышленника, который попал в объектив видеорегистратора в момент установки записывающего устройства в туалетной комнате. Это обстоятельство, а также другие собранные следователем СКР доказательства, полностью изобличили обвиняемого, в связи с чем он признал свою вину в полном объеме, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Мерзлякова обвиняют по статье "Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия".

Сейчас уголовное дело передано в суд. Депутату грозит до двух лет тюрьмы.

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