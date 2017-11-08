Екатеринбурженке Юлии Савиновских отказались вернуть детей

Органы опеки забрали приемных мальчиков после того, как женщина удалила себе грудь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Министерство социальной политики Свердловской области отказалось пойти на примирение с жительницей Екатеринбурга Юлией Савиновских, у которой забрали приемных детей после операции по удалению груди.

Об этом сообщил адвокат Савиновских опубликовав в Facebook пост с ответом из министерства.

– Поскольку административные ответчики выступают против доводов апелляционной жалобы административного истца прекращение административного спора не предоставляется возможным, – гласит ответ министерства.

Напомним, что 27 августа органы опеки отобрали у семьи двух приемных детей, мальчиков, страдающих ДЦП.

Суд поддержал чиновников, сочтя, что для принятия такого решения были веские основания.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!