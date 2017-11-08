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Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя, который спас школьников из Екатеринбурга

Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя, который спас школьников из Екатеринбурга
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Сергей Блохин успел предупредить детей о столкновении и погиб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса, который погиб в результате ДТП в Ярославской области. Сергей Блохин скончался от полученных травм в ростовской больнице. Ему было 40 лет.

– Прошу Вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжелых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области.

Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть.

Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича, – говорится в телеграмме Евгения Куйвашева, которую он направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

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Олег Галимов, 09.11.2017, 11:18
Тэги: Смерть, Новости
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