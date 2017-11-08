Из-за приезда Алексея Учителя в Ельцин Центре повсюду дежурила полиция

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
В четверг, 9 ноября, в Екатеринбург прилетел режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель. У него по плану две встречи со зрителями после показа кино: в Ельцин Центре и "Салюте". До этого режиссер ответил на вопросы журналистов о фильме, Екатеринбурге и своих ожиданиях.
Из-за приезда Учителя в Ельцин Центре усилили охрану: ребята в форме стояли на улице по всему периметру здания. Также всех, кто пришел на показ "Матильды", проверяли металлоискателем и просили показать содержимое сумок. Полицейский дежурил и в самом книжном "Пиотровском", где прошла пресс-конференция. Видимо, в МВД города ожидали какого-то подвоха даже от журналистов.
Основной вопрос, который волновал всех, касался мнения режиссера, как восприняли нашумевший фильм "Матильда" в России, доволен ли он прокатом.
– Я искренне хотел донести образ Николая II До всех не как безвольного императора, статуи, а как искреннего человека, который может и переживать, и влюбляться, который был также и чутким, и мягким, и очень умным. И мне обидно, что многие пошли в кино только из-за скандала вокруг него, который депутат Поклонская создала. И в итоге были разочарованы, потому что не нашли в нем ничего "такого". Я хочу выслушать разные точки зрения, понимаю, что не все будут довольны, так не бывает, но хочется, чтобы вино воспринимали отстраненно, оценивали его как обычно зрители оценивают фильмы. А этого, к сожалению, нет, – рассказал Алексей Учитель.