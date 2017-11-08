Из-за приезда Алексея Учителя в Ельцин Центре повсюду дежурила полиция

У режиссера "Матильды" в планах две встречи со зрителями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В четверг, 9 ноября, в Екатеринбург прилетел режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель. У него по плану две встречи со зрителями после показа кино: в Ельцин Центре и "Салюте". До этого режиссер ответил на вопросы журналистов о фильме, Екатеринбурге и своих ожиданиях.

Из-за приезда Учителя в Ельцин Центре усилили охрану: ребята в форме стояли на улице по всему периметру здания. Также всех, кто пришел на показ "Матильды", проверяли металлоискателем и просили показать содержимое сумок. Полицейский дежурил и в самом книжном "Пиотровском", где прошла пресс-конференция. Видимо, в МВД города ожидали какого-то подвоха даже от журналистов.

Основной вопрос, который волновал всех, касался мнения режиссера, как восприняли нашумевший фильм "Матильда" в России, доволен ли он прокатом.