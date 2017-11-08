Жители уральского села пожаловались Путину на разбитую дорогу

Региональные власти приступят к работам не раньше весны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Жители села Ключевая обратились в приемную президента России с жалобой на разбитую дорогу. Как передает департамент информационной политики, сельская улица не ремонтировалась уже много лет.

Местным жителям тяжело добраться до дома, не говоря уж о том, чтоб проехать на автомобиле. Всего в поселке проживает около тысячи человек.

– Участок улицы длиной почти 1,5 километра находится в неудовлетворительном состоянии. Раньше она была ведомственной и досталась в "наследство" от бывшего совхоза. Это будет дорога пятой категории в щебеночном исполнении с обустройством водоотводных и водопропускных труб, – заявил вице-губернатор Сергей Швиндт.

По словам чиновника, в этом году дорога станет муниципальной, и ее смогут начать ремонтировать в апреле 2018 года.

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