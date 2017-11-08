Метро Екатеринбурга «зачистили» от ларьков

16+ Фото: пресс-служба ФССП Свердловской области

Предпринимателю придется заплатить за снос своих же магазинов. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017 Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга освободили территорию метрополитена от магазинов, передает пресс-служба ФССП. Из суда поступил исполнительный документ об обязании предпринимателя, развернувшего торговлю в переходах, свернуть торговые точки. фото: пресс-служба ФССП Свердловской области – Сооружения были демонтированы за счет метрополитена с последующим взысканием с предпринимателя стоимости работ, а также исполнительского сбора в 5000 рублей, – добавили в ФССП. "Зачистка" произошла на пешеходных переходах станций "Динамо" и "Машиностроителей", а общая площадь, которую занимали ларьки составила 19 квадратных метров. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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