Новый город за 150 миллиардов с метро: разбираемся, зачем Екатеринбургу ЭКСПО-2025

Заявку на проведение международной выставки в столице Урала презентовали в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Через год Генеральная ассамблея Международного бюро выставок определится с местом проведения ЭКСПО-2025. На это право претендуют Париж, Осака, Баку и Екатеринбург. Заявка столицы Урала была презентована на этой неделе в Москве, где российский вице-премьер Аркадий Дворкович оценил будущие инвестиции в наш город в 100-150 миллиардов рублей. Корреспондент НАШЕЙ разобрался, что даст Екатеринбургу ЭКСПО, и на что потратят эту колоссальную сумму, если местом проведения выставки все-таки станет российский город.

Город в городе

Главный объектом выставки в Екатеринбурге, если выбор все-таки остановится на нем, станет огромный ЭКСПО-парк, под который уже выделен и зарезервирован земельный участок в 500 гектаров. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что речь идет о строительстве, по сути, нового города, который будет интегрирован в Екатеринбург.

– Это живописное место на берегу Верх-Исетского пруда. Там будет построено более миллиона квадратных метров жилья и столько же выставочных, социально значимых и культурных зданий, – рассказывает губернатор. – По размерам это среднестатистический российский город. Технологически он будет самым современным и умным в России, а может быть – и во всем мире.

Красная точка на берегу пруда и есть место будущего "города"

По словам Куйвашева, все технологии, которые будут применяться в ЭКСПО-парке, так или иначе будут работать по всему Екатеринбургу. Отдельно решается вопрос о транспорте: по мнению замглавы городской мэрии по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, в будущий "город в городе" необходимо провести метро. Евгений Куйвашев с такими выводами не торопится.

– В планах предусмотрены альтернативы автомобильному транспорту, но будет ли это именно метро – пока не решено. Например, сейчас мы запускаем скоростной трамвай до Верхней Пышмы. Посмотрим, как он будет работать, возможно, такая же линия будет запущена и до ЭКСПО-парка, – добавил губернатор Свердловской области.

Residantial Area – жилые кварталы

Инвестиции в будущее

Аркадий Дворкович призвал жителей Екатеринбурга и все страны расценивать те 100-150 миллиардов, которые планируют потратить на создание ЭКСПО-центра, как инвестиции в будущее столицы Урала.

– Формулировка, что выставка во что-то обойдется – неправильная. Это эффективные вложения в городскую инфраструктуру, которые будут приносить отдачу. А ЭКСПО начнет окупаться уже в момент ее проведения за счет продажи билетов и коммерческой деятельности, – объяснил вице-премьер.

А Евгений Куйвашев в свою очередь заверил, что на строительство ЭКСПО-парка пойдут не только бюджетные средства.

– Мы пока не выиграли право проведения выставки, но у нас уже есть предварительные договоренности с инвесторами, которые готовы вкладывать в развитие этой территории, – заявил он.

Так будет выглядеть российский павильон

Есть ли шансы на победу?

Напомним, что уральская столица уже претендовала на выставку 2020 года, но тогда ее отдали Дубаю. Но это не остановило правительство нашей страны, и Екатеринбург решили выдвинуть повторно.

– Мы уже разрабатывали программу для этого города, поэтому решили сделать еще одну попытку, учтя отрицательный опыт. К тому же Екатеринбург уже проводил крупные международные мероприятия. Это крупный и успешный город, – считает Аркадий Дворкович.

фото: администрация Екатеринбурга

По словам чиновника, уже следующим летом столице Урала предстоит важнейшая репетиция ЭКСПО.

– Екатеринбургу чрезвычайно важно на "5+" провести матчи чемпионата мира по футболу. Полагаю, это станет половиной успеха заявки на ЭКСПО-2025, – Дворкович.

Отметим, что Россия принимала участие во всех выставках ЭКСПО за 150 лет, но ни разу не была хозяйкой.

В ЧЕМ ЕКАТЕРИНБУРГ СИЛЬНЕЕ КОНКУРЕНТОВ?

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

выгодное географическое положение (ЭКСПО пройдет сразу в Европе и Азии);

удобный транспортно-логистический центр;

научный и индустриальный центр России;

уникальные ландшафт и природа.

Светлана Сагайдак, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025:

самый большой участок под ЭКСПО-центр;

один из самых молодых городов мира (по среднему возрасту жителей);

Екатеринбург рекомендован ЮНЕСКО как один из лучших городов для проживания.

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