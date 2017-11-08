В 2018 году в Свердловской области подорожают коммунальные услуги

Точный индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ станет известен в декабре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В следующем году коммунальные услуги в Свердловской области могут подорожать на 4,5%. Такой прогноз сделал зампредседателя областной Региональной энергетической комиссии Алексей Обухов.

Точный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ будет известен в декабре, пишет Уралинформбюро, ссылаясь на слова Обухова. По его словам новые тарифы будут начисляться не раньше июля 2018 года.

По словам энергетика, больше всего подорожает электроэнергия, ее рост может достигнуть 5%.

Отметим, что в 2017 году коммунальные услуги в Свердловской области подорожали в среднем на 5%.

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