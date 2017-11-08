В Екатеринбурге продают новогодние пакеты со Сталиным

Неоднозначный товар из Китая стоит 14 рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
В ТЦ "Сима-ленд" начали продавать товары к новому году. На прилавках магазина оказался и праздничный пакет с изображением Иосифа Сталина. Фотографией такого "подарка" поделилась екатеринбурженка Юлия Дьячук.
Отметим, что пакет изготовлен в Китае и если верить сайту "Сима-ленда", уже подешевел с 20 до 14 рублей за штуку.
фото: сайт "Сима-ленд"
Это не единственный товар с изображением Сталина, который продается в ТЦ. Среди прочего можно приобрести бюсты вождя и различные книги о его биографии.
- Добавим, что компания "Сима-ленд", всегда позиционировала себя как патриотически настроенная организация с внутренними порядками и требованиями к персоналу.
-
По сообщению бывших сотрудников, каждое утро в офисе компании играет гимн России и проводится зарядка.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!