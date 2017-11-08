Незаконный футбол: в Екатеринбурге таможня нашла и задержала 60 настольных игр из-за знака FIFA

Судьбу коробок решит суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Сотрудники екатеринбургской таможни в посылке нашли настольные игры о футболе с контрафактной символикой FIFA, рассказали в пресс-службе ведомства. 60 коробок товара приехали из Китая накануне.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, факт нарушения авторских прав был выявлен при проверке декларации на товар и был подтвержден таможенным досмотром. Предметом правонарушения оказалась партия настольной игры "Футбол. Кубок мира" в количестве 60 наборов. Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО "И".

– Нанесенное на коробках с настольной игрой изображение футбольного кубка оказалось сходным с товарным знаком, правообладателем которого является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), Швейцария. Документы, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию данной продукции отсутствовали. Представитель правообладателя подтвердил, что FIFA разрешения на использование товарного знака в данном случае не предоставляла, – уточнили в пресс-службе.

Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО "И". Все игры были изъяты, отправлены на экспертизу, их судьбу решит суд.