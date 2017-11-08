Незаконный футбол: в Екатеринбурге таможня нашла и задержала 60 настольных игр из-за знака FIFA

Судьбу коробок решит суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
Сотрудники екатеринбургской таможни в посылке нашли настольные игры о футболе с контрафактной символикой FIFA, рассказали в пресс-службе ведомства. 60 коробок товара приехали из Китая накануне.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, факт нарушения авторских прав был выявлен при проверке декларации на товар и был подтвержден таможенным досмотром. Предметом правонарушения оказалась партия настольной игры "Футбол. Кубок мира" в количестве 60 наборов. Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО "И".
– Нанесенное на коробках с настольной игрой изображение футбольного кубка оказалось сходным с товарным знаком, правообладателем которого является Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), Швейцария. Документы, разрешающие использование товарного знака, а также ввоз в Россию данной продукции отсутствовали. Представитель правообладателя подтвердил, что FIFA разрешения на использование товарного знака в данном случае не предоставляла, – уточнили в пресс-службе.
Товар поступил из Китая в адрес одной из екатеринбургских фирм-импортеров ООО "И". Все игры были изъяты, отправлены на экспертизу, их судьбу решит суд.
- Екатеринбург выбран одним из одиннадцати российских городов, который будет принимать у себя матчи Кубка мира по футболу в 2018 году.
- В связи с этим специалисты ведомства активизируют деятельность по выявлению фактов нелегальных поставок и реализации контрафактной продукции. В том числе, усилен контроль за ввозом и реализацией продукции, маркированной торговыми марками FIFA 2018 и Russia 2018.