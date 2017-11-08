В разных районах Екатеринбурга снова эвакуируют кинотеатры и торговые центры

У зданий дежурят машины силовых ведомств и скорые.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В столице Урала вечером 9 ноября из торговых центров и кинотеатров вновь эвакуируют людей. У зданий дежурят машины силовых ведомств и скорые.

Зрителей вывели из кинотеатра "Салют", где с минуты на минуту должна была начаться встреча с режиссером "Матильды" Алексеем Учителем, также машины силовиков дежурят у ККТ "Космос", - сообщает е1.

В соцсетях екатеринбуржцы сообщают о том, что людей вывели из торговых центров "Радуга-Парк", "Успенский", "Уралец" на Волгоградской и "Золотого яблока" на Малышева, 71.