В разных районах Екатеринбурга снова эвакуируют кинотеатры и торговые центры

У зданий дежурят машины силовых ведомств и скорые.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
В столице Урала вечером 9 ноября из торговых центров и кинотеатров вновь эвакуируют людей. У зданий дежурят машины силовых ведомств и скорые.
Зрителей вывели из кинотеатра "Салют", где с минуты на минуту должна была начаться встреча с режиссером "Матильды" Алексеем Учителем, также машины силовиков дежурят у ККТ "Космос", - сообщает е1.
В соцсетях екатеринбуржцы сообщают о том, что людей вывели из торговых центров "Радуга-Парк", "Успенский", "Уралец" на Волгоградской и "Золотого яблока" на Малышева, 71.
- Напомним, это уже не первый случай массовых эвакуаций в городе. 29 сентября столица Урала подверглась атаке "лжеминеров". В тот день сообщений о якобы заложенных бомбах в адрес различных организаций города поступило порядка 150.