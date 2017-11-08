В Свердловской области рождаемость снизилась почти на 12 %

С начала 2017 года в регионе родилось 40 тысяч малышей, что на 5,4 тысячи меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В Свердловской области рождаемость упала на 11,7%. По данным Свердловскстата, с января по сентябрь 2017 года в регионе родились 40 226 младенцев, что на 5 418 меньше, чем за тот же период прошлого года.

В регионе фиксируется естественная убыль населения. За аналогичный период 2016 года в области наблюдался небольшой прирост. Между тем с начала 2017 года свердловские загсы зарегистрировали 25 875 браков, разводов - 14 679, что почти в 2 раза меньше. Количество разводов незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом.