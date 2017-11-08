В водохранилища Екатеринбурга начала поступать вода из Челябинской области

16+ Фото: Архив НАШЕЙ

Один месяц перекачки из соседнего региона обходится в 30 миллионов рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017 Вода из Челябинской области начала поступать в водохранилища Екатеринбурга, сообщает городская администрация. За последний месяц поступило более 5 миллионов кубометров воды. Это лишь 20% от нужного количества. – Этот объем не закрыл полностью потребность города в воде, но позволил остановить падение уровня воды. Накопление водохранилищ продолжится до тех пор, пока не будет ликвидирован дефицит воды в объеме 25 миллионов кубометров, – заявили в пресс-службе мэрии. Напомним, что из-за низкого паводка летом 2017 года водохранилища Екатеринбурга не удалось заполнить на 100%. Так например на начало сентября Волчихинское водохранилище было заполнено лишь на 72%.

Каждый месяц перекачка воды из соседнего региона обходится бюджету города в 30 миллионов рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 09.11.2017, 16:55

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 09.11.2017, 16:55Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: