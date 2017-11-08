В водохранилища Екатеринбурга начала поступать вода из Челябинской области

Один месяц перекачки из соседнего региона обходится в 30 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
Вода из Челябинской области начала поступать в водохранилища Екатеринбурга, сообщает городская администрация. За последний месяц поступило более 5 миллионов кубометров воды. Это лишь 20% от нужного количества.
– Этот объем не закрыл полностью потребность города в воде, но позволил остановить падение уровня воды. Накопление водохранилищ продолжится до тех пор, пока не будет ликвидирован дефицит воды в объеме 25 миллионов кубометров, – заявили в пресс-службе мэрии.
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Напомним, что из-за низкого паводка летом 2017 года водохранилища Екатеринбурга не удалось заполнить на 100%. Так например на начало сентября Волчихинское водохранилище было заполнено лишь на 72%.
- Каждый месяц перекачка воды из соседнего региона обходится бюджету города в 30 миллионов рублей.
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