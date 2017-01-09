Барду Александру Новикову запретили выезжать из Екатеринбурга

Новиков обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Для Александра Новикова, обвиняемого в крупном мошенничестве, избрали новую меру пресечения – с барда взяли подписку о невыезде, сообщает ТАСС 9 января.
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Новикова обязали информировать о всех своих перемещениях, а также запретили барду покидать Екатеринбург. Новую меру пресечения для фигуранта уголовного дела о мошенничестве избрали следователи.
Решение поместить барда под домашний арест до 22 февраля 2017 года принял Верх-Исетский суд, однако Свердловский областной суд 29 декабря отменил постановление и отпустил Новикова и его партнера, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.
- Александр Новиков обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере: по версии следствия, бард обманул пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», который расположен в Екатеринбурге. Предполагаемый ущерб от действий Новикова достиг 36 миллионов рублей.
- Обманутые пайщики «Бухты Квинс» обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросили помощи у президента РФ в восстановлении справедливости.
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