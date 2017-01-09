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В Германии набирает популярность видео неудачного дрифта в центре Екатеринбурга

В Германии набирает популярность видео неудачного дрифта в центре Екатеринбурга
16+
Фото: скрин видео
Ролик трехлетней давности посмотрели почти два миллиона немецких интернет-пользователей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Видео, снятое на улице Свердлова в Екатеринбурге в 2013 году, прославило Екатеринбург среди интернет-пользователей из Германии: на записи иномарка летит по улице Свердлова, а затем врезается в остановочный комплекс.
 
Ролик посмотрели почти два миллиона человек, которые под видео оставили несколько сотен комментариев. На видеозаписи водитель «Ауди» на большой скорости едет по улице Свердлова, а затем сталкивается с автобусной остановкой. Происходящее сопровождается в ролике фразой на немецком «Нет, вы не Вальтер Рёрль, даже если у вас «Ауди» (Рёрль – гонщик из Германии). 
 
 
По счастливой случайности в момент аварии на дороге никого не было, происшествие обошлось без пострадавших.
  • Водитель иномарки сбежал с места ДТП, однако позже ему пришлось заплатить штраф. Он сообщил автоинспекторам, что автомобилем владеет его друг, а сам он ездил на «Ауди» по доверенности.

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Маша Шмурыгина, 10.01.2017, 09:14
Тэги: Видео
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