Футболист из Нигерии пробивается в ФК «Урал» через Деда Мороза

Если футболист из Нигерии вновь окажется в уральской столице, то, возможно, его позовут на тренировку с вратарями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В ящике футбольного Деда Мороза, который ставил ФК «Урал» в ледовом городке Екатеринбурга, футболист из Нигерии оставил послание о том, что мечтает стать игроком команды.

Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», они получили 26 фотографий 20-летнего Saliu Miracle, подписанных вручную. На обратной стороне снимков загадочная «Снегурочка» попросила взять футболиста из Нигерии на просмотр.

- Волшебный Дед Мороз, ты можешь все. Этот молодой парень из Нигерии тоже может все. Ему 20 лет, он вратарь футбольной команды города Адо-Экити. Дед Мороз, я очень сильно верю именно в твою помощь и поддержку. Возьми этого парня в ФК «Урал» на сборы. Это будет уникальная возможность и огромный шанс для него. Его настоящее имя по-русски переводится как чудо. Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы это чудо произошло, - написала некая «Снегурочка».

В ФК «Урал» отметили, что, скорее всего, Saliu Miracle познакомился с девушкой, написавшей это письмо, в Екатеринбурге. Если футболист из Нигерии вновь окажется в уральской столице, то, возможно, его позовут на тренировку с вратарями ФК «Урал».

Пока связаться со «Снегурочкой» и самим футболистом не удалось.