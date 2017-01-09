Футболист из Нигерии пробивается в ФК «Урал» через Деда Мороза

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
В ящике футбольного Деда Мороза, который ставил ФК «Урал» в ледовом городке Екатеринбурга, футболист из Нигерии оставил послание о том, что мечтает стать игроком команды.
Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», они получили 26 фотографий 20-летнего Saliu Miracle, подписанных вручную. На обратной стороне снимков загадочная «Снегурочка» попросила взять футболиста из Нигерии на просмотр.
- Волшебный Дед Мороз, ты можешь все. Этот молодой парень из Нигерии тоже может все. Ему 20 лет, он вратарь футбольной команды города Адо-Экити. Дед Мороз, я очень сильно верю именно в твою помощь и поддержку. Возьми этого парня в ФК «Урал» на сборы. Это будет уникальная возможность и огромный шанс для него. Его настоящее имя по-русски переводится как чудо. Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы это чудо произошло, - написала некая «Снегурочка».
В ФК «Урал» отметили, что, скорее всего, Saliu Miracle познакомился с девушкой, написавшей это письмо, в Екатеринбурге. Если футболист из Нигерии вновь окажется в уральской столице, то, возможно, его позовут на тренировку с вратарями ФК «Урал».
Пока связаться со «Снегурочкой» и самим футболистом не удалось.
- Почта футбольного Деда мороза в этом году работала на Площади 1905 года впервые. Посетителям ледового городка предлагали оставить в нем свои желания, которые непременно должны быть связаны с футболом.
- Письма футбольному Деду Морозу за новогодние праздники написали несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет.
- Футбольный Дед Мороз прочитал все письма и выбрал несколько желаний, которые исполнит уже в ближайшее время.