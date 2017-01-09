Мороз и солнце, день чудесный! Как холода в Екатеринбурге повлияли на внешний вид горожан

Фоторепортаж «Нашей Газеты» с улиц города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбург с 11 января придет легкое потепление, согласно информации свердловского Гидрометцентра. О том, как холода заставили горожан утепляться, – смотрите в фоторепортаже «Нашей Газеты».

Погода в Екатеринбурге на ближайшие дни

Сегодняшнее утро, как и обещали специалисты, не только встретило екатеринбуржцев минусовой температурой воздуха, но и заставило лучше укутаться в зимнюю одежду.

Однако на сегодняшней пресс-конференции главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко заявила, что к концу недели температура воздуха достигнет -10 градусов по Цельсию. И уже с завтрашнего дня в Екатеринбурге станет заметно теплее: температура воздуха составит -16С.

Крестовый морозный поход

Корреспондент «Нашей Газеты» в последний день морозов, основательно утеплившись, вышел на улицы города и посмотрел, во что оделись горожане, чтобы вконец не замерзнуть.

Как и предполагалось, по пути попались не только прохожие, укутанные в шубы, зипуны и теплые куртки, но и девочки в юбочках и капроновых колготках и даже без головных уборов. Впрочем, остальные подробности НАШЕГО крестового морозного похода смотрите в фоторепортаже.

Напомним, что ранее екатеринбуржцам по местному телевидению пообещали температуру воздуха -215 градусов по Цельсию.