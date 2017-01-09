Минздрав повысит тарифы на платные услуги в свердловских больницах

Подорожание коснется большого числа услуг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Минздрав Свердловской области увеличит предельные тарифы на платные услуги в государственных больницах . Соответствующий документ разместили 10 января на сайте ведомства.

В свердловских больницах поднимутся цены на платные услуги

Проект приказа предусматривает повышение тарифов на большинство услуг от стоматологического рентгена до лечения алкогольного запоя. Стоимость рентгена увеличится на 19 рублей и составит 137 рублей, прием ортопеда-стоматолога подорожает на 50 рублей и вырастет до 350 рублей. Сеанс индивидуальной терапии станет дороже на 119 рублей, теперь пациенты будут платить за него 864 рубля.

Пройти освидетельствование на алкогольное опьянение граждане смогут за 406 рублей вместо прежних 350 рублей. Стоимость вывода из запоев у страдающих алкоголизмом будет стоить 1 704 рубля в сутки (рост стоимости составит 235 рублей).

Платные осмотры врачей станут дороже

Кроме этого, подорожают осмотры врачей в ходе экспертиз и профосмотров, клинико-диагностические процедуры при самостоятельном обращении пациента. Максимальная цена первичного приема доктора медицинских наук вырастет почти на 300 рублей и составит 2 001 рубль, первичный прием специалиста первой категории подорожает до 1 055 рублей.

Предельная стоимость тарифов – это стоимость, которую больницы не должны превышать при установлении цен на свои услуги. В Минздраве отметили, что тарифы не индексировались в течение трех лет, сейчас эта мера необходима для возмещения затрат на фоне инфляции.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!