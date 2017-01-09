Синоптики отменили крещенские морозы в Свердловской области

Зима 2016-2017 выдалась суровой, но синоптики не ожидают крещенских морозов на Среднем Урале.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Свердловские синоптики не ожидают крещенских морозов, сообщила на пресс-конференции 10 января главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
По словам Галины Шепоренко, 2016 год был всего на пару градусов теплее нормы. Зима при этом выдалась суровая – таких морозов не было на Среднем Урале давно. Холода, которые держатся в Свердловской области с середины новогодних каникул, сменятся потеплением в ближайшие дни.
На севере региона 40-градусные морозы уже смягчились до 20-градусных, в Екатеринбурге к концу недели температура воздуха установится на отметке в минус 10 градусов.
- Крещенских морозов в Свердловской области, скорее всего, не будет: температура воздуха 19 января будет близка к норме, особого похолодания не ожидается.
- Из-за 30-градусных морозов, которые ударили в Екатеринбурге в начале первой рабочей недели 2017 года, в аэропорту Кольцово не смогли завести самолет. Еще пять лайнеров вылетели с задержкой из-за морозов.
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