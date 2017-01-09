Суд вынес приговор грузчику, который пытался задушить уборщицу в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудник «Уральских авиалиний» набросился на свою бывшую сожительницу за слова о расставании.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Суд отправил в колонию строгого режима грузчика «Уральских авиалиний», который пытался убить 21-летнюю уборщицу в аэропорту Кольцово 7 августа 2016 года, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре сегодня, 10 января.
В ходе следствия было установлено, что 40-летний грузчик-экспедитор во время ссоры с бывшей сожительницей в аэропорту Кольцово набросился на нее и начал душить. Мужчина повалил девушку на землю и с силой сжал руками ее шею, однако на помощь жертве пришли другие сотрудники аэропорта.
По данным Life.ru, конфликт между мужчиной и девушкой произошел после того, как она сообщила грузчику, что намерена расстаться с ним.
- Суд признал грузчика виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима.
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