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Ждем коллапса с электричками: «дочка» РЖД требует сотни миллионов рублей с властей Свердловской области

Ждем коллапса с электричками: «дочка» РЖД требует сотни миллионов рублей с властей Свердловской области
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Фото: архив НАШЕЙ
Долг мог накопиться из-за перевозок на пригородных поездах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

«Свердловская пригородная компания» (дочерняя структура РЖД) подала иск с требованием взыскать с Минтранса Свердловской области  313,26 млн рублей. Заявление размещено 10 января 2017 года в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Официально причина финансовых претензий к областному Минтрансу не раскрывается. Предполагается, что свердловские власти не выплатили СПК компенсацию за перевозку уральцев на пригородных поездах.

Напомним, в конце 2014–2015 годов во многих регионах страны возник коллапс из-за массовой отмены электричек. Местные власти отказывались заключать договоры с перевозчиками. В ряде случаев на компенсации для перевозок пригородными поездами в региональных бюджетах не было средств.

Отсутствие электричек в отдаленных территориях иногда приводило к бунту на Урале. Так, в июле 2016 года жители челябинского поселка Кропачево штурмом взяли поезд. У областных властей на тот момент не было средств для организации регулярного сообщения Кропачево с «большой землей».

  • В Свердловской области также из года в год корректируют маршруты из-за низкой загруженности маршрутов. В августе 2015 года уральский филиал АО «ФПК» отменил рейс пассажирского поезда Екатеринбург — Нижневартовск из-за падения пассажиропотока. При этом еще в феврале 2015 года власти Свердловской области заверяли, что число электричек на Среднем Урале изменяться не будет.
  • В сентябре 2016 года Свердловская железная дорога заявила о сокращении девяти направлений. В декабре прошлого года отменили электричку «Екатеринбург — Челябинск».
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Сергей Беляев, 10.01.2017, 13:49
Тэги: Деньги, Транспорт
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