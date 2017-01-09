Ждем коллапса с электричками: «дочка» РЖД требует сотни миллионов рублей с властей Свердловской области

Долг мог накопиться из-за перевозок на пригородных поездах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

«Свердловская пригородная компания» (дочерняя структура РЖД) подала иск с требованием взыскать с Минтранса Свердловской области 313,26 млн рублей. Заявление размещено 10 января 2017 года в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Официально причина финансовых претензий к областному Минтрансу не раскрывается. Предполагается, что свердловские власти не выплатили СПК компенсацию за перевозку уральцев на пригородных поездах.

Напомним, в конце 2014–2015 годов во многих регионах страны возник коллапс из-за массовой отмены электричек. Местные власти отказывались заключать договоры с перевозчиками. В ряде случаев на компенсации для перевозок пригородными поездами в региональных бюджетах не было средств.

Отсутствие электричек в отдаленных территориях иногда приводило к бунту на Урале. Так, в июле 2016 года жители челябинского поселка Кропачево штурмом взяли поезд. У областных властей на тот момент не было средств для организации регулярного сообщения Кропачево с «большой землей».