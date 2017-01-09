Торговую сеть «Монетка» в Екатеринбурге обвиняют в порче памятника архитектуры

Магазин могут оштрафовать на сумму от 200 000 до 5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Дело о нарушении охраны памятника архитектуры в отношении крупной торговой сети «Монетка» будет рассматривать 12 января Верх-Исетский суд, сообщили в пресс-службе суда сегодня, 10 января.

Порча памятника архитектуры в Екатеринбурге

На главном фасаде дома по адресу Верх-Исетский бульвар, 20, организация установила кондиционер и рольставни на окнах и входной двери, не согласовав предварительно свою инициативу с надзорными органами.

Здание на ВИЗ-бульваре, 20

Здание является памятником архитектуры и входит в соответствующий список охраняемых зданий. Построено в 50-х годах XX века по проекту уральского архитектора Моисея Рейшера. По факту нарушения составлен административный протокол.

Дело рассмотрит суд уже на этой неделе. «Монетке», точнее ООО «Элемент-Трейд» (владелец «Монетки») грозит штраф в размере от 200 000 до 5 миллионов рублей.

«Монетку» обвиняют по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия».

Гипермаркет «Лента» в Екатеринбурге накануне оказался в центре скандала: в его витрину въехал неуправляемый автомобиль, который его владелица забыла поставить на «ручник».

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