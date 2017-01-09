Кто-то не хочет платить: в Региональной энергетической комиссии Свердловской области прошли обыски

Правоохранители нагрянули в РЭК за три дня до повышения стоимости проезда в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, которая отвечает за установление тарифов. Об этом 10 января 2017 года сообщает Znak.com со ссылкой на экс-директора ООО «УралКотел» Леонида Бычкова.

По его словам, обыски проходят по заявлению о взятке, которую Гришанов якобы дал главе РЭК Владимиру Гришанову за установление высоких тарифов в Верхотурье. В обращении неизвестный указал, что размер взятки составлял 50 млн рублей.

Обыски проводятся и в кабинете Гришанова. При этом сотрудники правоохранительных органов приходят к руководителю свердловской РЭК не в первый раз. В декабре 2016 года у Гришанова уже проходили обыски.