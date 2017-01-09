В аэропорту Кольцово рассказали, на каких курортах отдыхали екатеринбуржцы в новогодние каникулы

Аэропорт за эти дни обслужил 127 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В новогодние каникулы в аэропорту Кольцово обслужили пассажиров на треть больше обычного. С 30 декабря по 9 января их численность составила около 127 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Кольцово.

Самыми популярными направлениями в международном терминале были Дубай, Прага и Нячанг. Из внутреннего больше всего пассажиров отправилось в Новосибирск и Сочи.

Самым насыщенным было 30 декабря. В этот день аэропорт обслужил более 14 тысяч пассажиров, которые отправились по 41-му маршруту.