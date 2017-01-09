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На месте будущего храма-на-воде в центре Екатеринбурга начались работы

На месте будущего храма-на-воде в центре Екатеринбурга начались работы
16+
Фото: из открытых источников
Власти Екатеринбурга не в курсе, кто начал работы на пруду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

На месте храма-на-воде в Екатеринбурге начались работы, сообщает Ura.ru сегодня, 10 января.

Все материалы о строительстве храма Святой Екатерины читайте здесь

В акватории городского пруда в Екатеринбурге начались работы

На замерзшем городском пруду расчистили участок в форме круга диаметром около 40 метров. Там же установили конструкцию, по форме напоминающую летнее кафе. Участок был расчищен именно на том участке, где планируется возвести храм святой Екатерины, вызвавший жаркую дискуссию среди горожан

Застройщик и власти Екатеринбурга не знают, кто ведет работы

Кто именно начал работы на пруду, неизвестно: в Администрации Екатеринбурга и в Русской медной компании, которая намерена заняться строительством храма, ничего не знают об этом. Спорткомплекс «Динамо» также не причастен к расчистке льда, как и Екатеринбургская епархия. 
 
Выступающие против строительства храма-на-воде тоже не в курсе, кто и зачем ведет работы на пруду. В свердловском Министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что ведомство не согласовывало никаких изыскательских работ на указанном участке.
  • Ранее строительство храма в акватории пруда было одобрено на первом заседании Градсовета Свердловской области. Построить храм планируется к 2023 году. 

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Маша Шмурыгина, 10.01.2017, 17:18
Тэги: Храм святой Екатерины
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