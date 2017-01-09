На месте будущего храма-на-воде в центре Екатеринбурга начались работы

Власти Екатеринбурга не в курсе, кто начал работы на пруду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

На месте храма-на-воде в Екатеринбурге начались работы, сообщает Ura.ru сегодня, 10 января.

В акватории городского пруда в Екатеринбурге начались работы

На замерзшем городском пруду расчистили участок в форме круга диаметром около 40 метров. Там же установили конструкцию, по форме напоминающую летнее кафе. Участок был расчищен именно на том участке, где планируется возвести храм святой Екатерины , вызвавший жаркую дискуссию среди горожан

Застройщик и власти Екатеринбурга не знают, кто ведет работы

Кто именно начал работы на пруду, неизвестно: в Администрации Екатеринбурга и в Русской медной компании, которая намерена заняться строительством храма, ничего не знают об этом. Спорткомплекс «Динамо» также не причастен к расчистке льда, как и Екатеринбургская епархия.

Выступающие против строительства храма-на-воде тоже не в курсе, кто и зачем ведет работы на пруду. В свердловском Министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что ведомство не согласовывало никаких изыскательских работ на указанном участке.

Ранее строительство храма в акватории пруда было одобрено на первом заседании Градсовета Свердловской области. Построить храм планируется к 2023 году.

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