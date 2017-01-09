«Каменный ручей» перестал быть теплым: в Екатеринбурге на Щербакова снесли остановку с инфракрасным обогревом

Кто и зачем это сделал — неясно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбурге сегодня, 10 января, была варварски снесена самая первая остановка с подогревом, которую почти год назад установили на улице Щербакова. Об этом на своей странице в Facebook написала автор концепции и общественница Лени Сморагдова.

— Ребята, произошло несчастье. На территории застройщика час назад выкорчевали первую теплую остановку. Говорят, это был трактор или уран, — отметила девушка в соцсетях.

Как рассказала НАШЕЙ Лени, сегодня она с журналистами проводит съемки в поддержку своего нового проекта «Теплые места», агитируя владельцев киосков на остановочных комплексах пускать к ним людей погреться, а не выгонять их.

— Мы днем приехали с одной съемочной группой, сняли остановку, все было нормально. А через несколько часов вернулись — строение было снесено. Сейчас идет обсуждение с местным застройщиком, остановку хотим восстанавливать, — уточнила Лени.